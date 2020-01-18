DÜNYA

Kalkışa hazırlanan yolcu uçağının motoru alev aldı

RUSYA'da bir yolcu uçağının sağ kanadında bulunan motor, uçak kalkışa hazırlandığı sırada alev aldı.

Demirören Haber Ajansı

Olay Rusya'ya bağlı Novosibirsk Oblastı'nda bulunan Tolmachevo havalimanında meydana geldi. Vietnam'ın Cam Ranh kentine gitmek için hazırlık yapan yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkış için çalıştırıldığı sırada alev aldı. Bir yolcunun durumu fark etmesi sonrası pilot ve yetkililer ikaz edildi. Yolcuların tahliye edilmesi sonrası yangın söndürüldü. Uçaktaki 180 yolcunun bir başka uçakla saatler sonra Vietnam'a gönderildiği belirtildi.

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