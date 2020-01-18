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Patenli gençlerin tehlikeli yolculukları

İstanbul'un çeşitli yerlerinde otobüslerin arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenliler kameraya yansıdı. Şişli Cumhuriyet Caddesi'nde patenli bir gencin ortalama 50 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı

Görüntüler Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilçelerinde kaydedildi. Beşiktaş'tan Beyoğlu'na giden belediye otobüsünün arkasına tutunan 10-15 yaşlarındaki üç çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Otobüsün trafikte durmasıyla kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden çocuklar "Hangi haber" diye sordu. Kameranın kendilerini görüntülemesine tepki gösteren çocuklar yüzlerini kapatmaya çalıştı. Uyarıya rağmen otobüse tutunmaya çalışan çocuklar kamera kaydının devam etmesi üzerine otobüsü bıraktı. Şişli'nin en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesinde bir otobüsün arkasına tutunan patenli genç otobüsün oldukça hızlanması üzerine otobüsü bıraktı. Otobüsü bıraktıktan sonra pateniyle ortalama 50 kilometre hızla ilerleyen genç kameraya yansıdı. Aynı cadde üzerinde biraz ileride yine bir otobüsün arkasına tutunan 5 kişilik patenli gencin hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı görüldü. Bir başka görüntü de Fatih'te kaydedildi. Atatürk Bulvarı Aksaray yönünde otobüsün arkasına tutunup tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen patenli iki genç de kameraya yansıdı.

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