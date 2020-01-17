Müge Anlı'da Kemal Büyükdeniz'in katili çıktı

Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü Mersin'in Anamur ileçesinde silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu.

Müge Anlı'nın programına katılan Kemal Büyükdeniz'in ailesi katil yada katillerin bulunmasını istedi.

Yapılan araştırmalar ve gelen ihabarlar sonrası hurdacılı yapan Kemal beyin komşusu Hüseyin Kasnakçı ile işgal ettikleri bir arsa yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Canlı yayına katılan Hüseyin beyin ise çekişkili açıklamarı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kemal bey çelişkili açıklamaları dışında kendini aklamak için yerlere bile yatmıştı.

İddialar şüpheleri Kemal Büyükdeniz'in aile fertleri ve komşuları Hüseyin Kasnakçı'yı işaret ediyordu. Ve aylardır beklenen itiraf geldi.

Kemal Büyükdeniz cinayetini itiraf etti

Komşu Hüseyin Kasnakçı, Kemal Büyükdeniz cinayetini itiraf etti! Komşu Hüseyin Kasnakçı Kemal Büyükdeniz'i arbede sırasında istemeyerek öldürdüğünü itiraf etti.