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Erdoğan gazetecinin sorusunu gülerek yanıtladı: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecinin 'torunlarınızın karnesi nasıl geldi? sorusuna gülerek "Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın" diyerek yanıt verdi.

Cuma namazı sonrası gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin sorduğu soruyu beğendi. 

"Bana unuttuğumu hatırlattın"

Erdoğan, "Öğrenciler karnelerini aldı, torunlarınızın karnesi nasıl geldi?" sorusunu gülümseyerek, şöyle yanıtladı:

Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın. Bundan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. İlk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımız gözlerinden öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Tabii en küçüğünden en büyüğüne torunlarım başarılı karneleriyle geldiler. Bu da tabii bizler için iftihar vesilesi. Bu nesil başka olacak. Başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir.

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