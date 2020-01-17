DÜNYA

Polis doğum yapmak üzere olan kadını hastaneye son anda yetiştirdi

Rusya’da devriye yapan trafik polisleri, doğum yapmak üzere olan eşiyle trafikte kalan adamın yardım isteğiyle polis aracına koştuğunu gördü. Polisler, hamile kadını araca alıp sirenleri de açarak hastaneye yetiştirdi.

Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Odintsovo bölgesinde meydana geldi. Devriye yapan trafik polisleri, doğum yapmak üzere olan ve sancısı artan eşiyle trafikte kalan bir adamın yardım için polis aracına koştuğunu gördü. Polisler, hemen araçtan kadını çıkararak, polis aracına bindirdi ve sirenleri açarak hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hamile kadını hastaneye yetiştiren Dmitry Lakhinin ve Vitaliy Yatsenko adlı polis memurları tebrik edilirken; kadının hastaneye girişinden yaklaşık 30 dakika sonra doğum yaptığı ve bebeğin sağlıklı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan görüntülerde ise kadının polis aracına bindiği ve hastaneye götürüldüğü görüldü. Polis memurları daha sonra doğum yapan kadını ziyaret ederek çiçek ve bebek arabası hediye etti.

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