Çağla Şıkel'ın arkasına tavandan kopan demir düştü

Yıllardır mankenlik yapan ve sahnede defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, dün akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıktı. Şıkel, podyuma çıkmadan da büyük bir tehlike atlatarak ölümden döndü.

Manken ve model Çağla Şıkel, Hakan Akkaya'nın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bir defilesinde podyuma çıktı. Geçtiğimiz sene sahnede düşerek yürekleri ağza getiren Şıkel, bu sefer de ölümden döndü. Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel'in hemen arkasına düştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürüdü.