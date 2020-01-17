MAGAZİN

Çağla Şıkel'ın arkasına tavandan kopan demir düştü

Çağla Şıkel, dün akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde ölümden döndü. Sahneye çıkmak için hazırlanan Şıkel'in tam arkasında tavandaki perdeleri tutan demir düştü.

Yıllardır mankenlik yapan ve sahnede defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, dün akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıktı. Şıkel, podyuma çıkmadan da büyük bir tehlike atlatarak ölümden döndü.

Manken ve model Çağla Şıkel, Hakan Akkaya'nın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bir defilesinde podyuma çıktı. Geçtiğimiz sene sahnede düşerek yürekleri ağza getiren Şıkel, bu sefer de ölümden döndü. Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel'in hemen arkasına düştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürüdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Deportivo Teknik Direktörü Francisco Vazquez'den Emre Çolak'a övgü
Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarının maaşları belli oldu
Devlet Bahçeli'den FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarın çağrısı
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışıyla ilgili karar
Ahmet Taşgetiren'den Babacan ve Davutoğlu tepkisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şenol Güneş'ten Karius'a üstü kapalı gönderme
Berrak Tüzünataç'tan estetik sorusuna olay cevap!
AUZEF vize sonuçları açıklandı TC ile AKSİS sonuç sorgulama
Bomba gibi patladı! Güngören'deki doğalgaz patlaması saniye saniye kamerada
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira
AÖL ders seçimi 2020 AÖL 2. dönem ders ekle/sil işlemi
Kameralara yansıyan kazalar yürekleri ağza getirdi!
Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat açıklaması