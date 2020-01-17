Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Hükümete zehirzemberek açıklamalarda bulundu. Hükümetin dış politikasını da eleştirerek ülkenin kutuplaştırıldığını söyledi. Ardından asgari ücrete değinen Kılıçdaroğlu bütün CHP'li belediyelerde asgari ücreti 2 bin 500 TL olarak verileceğini söyledi.