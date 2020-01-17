POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasını eleştirerek CHP'li belediyelerde verilecek olan asgari ücret miktarını 2500 TL olarak açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Hükümete zehirzemberek açıklamalarda bulundu. Hükümetin dış politikasını da eleştirerek ülkenin kutuplaştırıldığını söyledi. Ardından asgari ücrete değinen Kılıçdaroğlu bütün CHP'li belediyelerde asgari ücreti 2 bin 500 TL olarak verileceğini söyledi.

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