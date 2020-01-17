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Emre Çolak önce gol attı, sonra kırmızı kartla atıldı!

İSPANYA İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, takımına galibiyeti getiren golü attıktan sonra kırmızı kart gördü.

Ligin 23. haftasında sahasında Racing Santander'i ağırlayan Deportivo La Coruna, rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Emre Çolak damga vurdu. 

Golü attı sonra atıldı
Bu sezon ilk kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Golün ardından kale arkası tribüne giderek sevincini taraftarlarla paylaşan Emre Çolak, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

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