Emre Çolak önce gol attı, sonra kırmızı kartla atıldı!

Ligin 23. haftasında sahasında Racing Santander'i ağırlayan Deportivo La Coruna, rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Emre Çolak damga vurdu.

Golü attı sonra atıldı

Bu sezon ilk kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Golün ardından kale arkası tribüne giderek sevincini taraftarlarla paylaşan Emre Çolak, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.