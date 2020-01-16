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Zahide Yetiş canlı yayında anal seks muhabbeti rezaleti

Show TV'de canlı yayında Zahide Yetiş'in "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var" diyerek konuğuna ters ilişki ile soru yöneltmesi programa damga vurdu.

Zahide Yetiş, Show TV ekranlarında sunuculuğunu yaptığı programda Dr. Feridun Kunak'a ilginç bir soru yöneltildi.

"BANA BUNU SORANLAR VAR"
Hemoroid ağrılarının ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu programda Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var. Ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım. Hocam bazen cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor. Hanımlar da bazen hayır diyemiyor. Zaten bize göre de günah. Hemoroid ondan kaynaklı olabilir mi?" sorusunu yönelti.

"KESİNLİKLE ONU YAPMAYINIZ"
Dr. Kunak da Yetiş'e bu soruyu sorduğu için utanmaması gerektiğini belirterek "Kesilikle onu yapmayınız. Çok tehlikeli. İslami açıdan da günahtır. Ayrıca o noktada zarları da yırtabilirsiniz. Çok büyük sıkıntılara sebep olabilir" sözleriyle yanıt verdi.

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