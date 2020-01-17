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Kadın 79. bölüm 2. fragmanı

Kadın dizisi 79. yeni bölümüyle 21 Ocak 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 79. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 21 Ocak 2020 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

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