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Kırklareli'nde 2 ay önce drift yaparken yakalanan sürücü aynı yolda öldü

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün, 2 ay önce ehliyetsiz şekilde drift yaparken yakalandığı ve para cezası aldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ Lüleburgaz D-100 Karayolu Edirne Bayırı mevkisinde sabaha karşı meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Kırıkköy istikametine 22 UB 142 plakalı otomobille seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Onur Y., aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak 47 metre boyunca sürüklenerek yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Onur Y. ve ağabeyi Uğur Y. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Onur Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kameralara yakalanmıştı

Öte yandan Onur Y.’nin 2 ay önce kent içi güvenlik kameralarına aynı araçla drift yaparken yakalanmıştı.

Onur Y.’ye polis ekipleri tarafından 'ehliyetsiz araç kullanmak ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten' toplam 9 bin 46 TL para cezası kesilmişti.

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