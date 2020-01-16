DÜNYA

Helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı

Rusya’da Yamal Yarımadası’nda işçileri taşıyan bir helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

Mil Mi-8 tipi nakliye helikopteri kar fırtınası nedeniyle Rusya’nın Yamal Yarımadası’ndaki Yamburg adlı kırsal bölgedeki bir otoyola acil iniş yaptı. Helikopterin işçileri taşıdığı belirtilirken, pilotların görüş mesafesinin azalması nedeniyle otoyola iniş yaptıkları bildirildi. Yerel medya, kar fırtınasında kalan helikopterin pilotlarının birkaç defa iniş yapmayı denediğini ancak başarısız olduğunu, bu nedenle yolcuların endişelendiğini duyurdu. Olayda, yaralanan olmadı.

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