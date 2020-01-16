Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

Sosyal medyaya damgasını vuran olay Çin'in güneybatısında bir berber dükkanında yaşandı.

Li soyadlı berberin canını kızgın müşteriden kurtarıp polisi aramasıyla olay ortaya çıktı.

Chen soyadlı müşteri saç tıraşı olmak için berbere gitti ve istediği modeli cep telefonundan berbere gösterdi.

Ancak tıraşın sonunda modeli beğenmeyen müşteri berbere hakaret edip üzerine yürüdü.

Bununla da hırsını alamayan müşteri minyon olan berberi darp etmeye başladı.

Ancak Chen sakinleşecek gibi görünmüyordu. Bunun üzerine Chen berberini koltuğa oturtup tıraş etmeye başladı. Dükkanın dışında toplanan kalabalık da olan biteni meraklı gözlerle izliyordu.

Berber bir kaç kez koltuktan kalkma girişiminde bulunsa da müşteri tarafından zorla oturtuldu.

Berber sonunda can havliyle dükkandan kaçmayı başardı ve polisi aradı.

Olayın ardından kızgın müşteri gözaltına alındı.