DÜNYA

Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

Çin'de bir adam tıraşın ardından saçlarını beğenmeyince önce berberi dövdü, sonra kendi elleriyle berberi tıraş etti. Bu olayı dükkan dışında çok sayıda kişi hayretle izlerken, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlar internette viral oldu!

Sosyal medyaya damgasını vuran olay Çin'in güneybatısında bir berber dükkanında yaşandı.

Li soyadlı berberin canını kızgın müşteriden kurtarıp polisi aramasıyla olay ortaya çıktı.

Chen soyadlı müşteri saç tıraşı olmak için berbere gitti ve istediği modeli cep telefonundan berbere gösterdi.

Ancak tıraşın sonunda modeli beğenmeyen müşteri berbere hakaret edip üzerine yürüdü.

Bununla da hırsını alamayan müşteri minyon olan berberi darp etmeye başladı.

Ancak Chen sakinleşecek gibi görünmüyordu. Bunun üzerine Chen berberini koltuğa oturtup tıraş etmeye başladı. Dükkanın dışında toplanan kalabalık da olan biteni meraklı gözlerle izliyordu.

Berber bir kaç kez koltuktan kalkma girişiminde bulunsa da müşteri tarafından zorla oturtuldu.

Berber sonunda can havliyle dükkandan kaçmayı başardı ve polisi aradı.
Olayın ardından kızgın müşteri gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun: Türkiye emin adımlarla ilerliyor
İzmir'de tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı
Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi
Belhanda'dan ayrılık açıklaması!
Devlet Bahçeli klasik otomobilini vekiline hediye etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İran ile telefon diplomasisi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı
Zahide Yetiş canlı yayında anal seks muhabbeti rezaleti
10 yıllık pasaport harcı 2020 yeni pasaport ücretleri
İş görüşmesinde sinirlendi, ortağına ateş etti!
Maria Sharapova röportaj verirken eski sevgilisi Grigor Dimitrov'un baskın yaptı
Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman kılavuz yayınladı mı?
Genç şarkıcı Simge Sağın konserinde kalça dansı yaptı
2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi