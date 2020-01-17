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Taksim dayı ilk kez Taksim'e ayak bastı!

KADIKÖY'deki sokak röportajıyla ün kazanan internet fenomeni 'Taksim dayı' gazetecilerle birlikte bir ilki gerçekleştirdi. Ümraniye'de yaşayan fenomen dayı hayatında ilk defa Taksim'e gitti.

Kadıköy'de yapılan sokak röportajıyla fenomen olan 'Taksim dayı' lakaplı Muharrem Topal, kendisine sorulan ingilizce 'Taksim'e nasıl gidebilirim?' sorusuna verdiği cevapla olay olmuştu. İngilizce cevaplar vermeye çalışan Topal'ın röportajı kısa sürede internette milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Taksim'e adım atar atmaz ilgi odağı oldu

Ümraniye'de yaşayan Topal, hayatında hiç Taksim'e gitmediğini söyledi ve Show Haber muhabiri Ali Çiçek'le birlikte ilk kez Taksim sokaklarında gezdi. 'Hello, enegeyn, haksim' sözleriyle ün kazanan Topal, Taksim'e adım atmasıyla ilgi odağı oldu. Fenomeni görenler yanından ayrılmayıp fotoğraf çekildi.

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