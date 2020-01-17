ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi! İşte görüntüler

ABD'nin Irak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran ile gerginlik tavan yapmıştı. İran ise misilleme olarak ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el Esad hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

İran 80 ABD askeri öldürdüğünü iddia etse de bu ABD tarafından yalanlanmıştı.

Güvenli bir üsde saldırıyı izlemiş

Sonrasındaki yaşanan gelişmelerde ise Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını ve bu bilgiyi ABD ile paylaştığını bildirmişti.