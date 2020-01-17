DÜNYA

ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi! İşte görüntüler

ABD askerlerinin, İran'ın Ayn el Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırısını uzaktan izlediği görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Irak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran ile gerginlik tavan yapmıştı. İran ise misilleme olarak ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el Esad hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

İran 80 ABD askeri öldürdüğünü iddia etse de bu ABD tarafından yalanlanmıştı.

Güvenli bir üsde saldırıyı izlemiş

Sonrasındaki yaşanan gelişmelerde ise Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını ve bu bilgiyi ABD ile paylaştığını bildirmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Deportivo Teknik Direktörü Francisco Vazquez'den Emre Çolak'a övgü
Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarının maaşları belli oldu
Devlet Bahçeli'den FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarın çağrısı
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışıyla ilgili karar
Ahmet Taşgetiren'den Babacan ve Davutoğlu tepkisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Horozun postacıdan intikam aldığı anlar!
Emre Çolak önce gol attı, sonra kırmızı kartla atıldı!
AUZEF vize sonuçları açıklandı TC ile AKSİS sonuç sorgulama
Kadın 79. bölüm 2. fragmanı
Çukur 84. bölüm fragmanı: 3. sezon 17. bölüm
AÖL ders seçimi 2020 AÖL 2. dönem ders ekle/sil işlemi
Kırklareli'nde 2 ay önce drift yaparken yakalanan sürücü aynı yolda öldü
Cuma namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat açıklaması