YEREL

Kameralara yansıyan kazalar yürekleri ağza getirdi!

TÜRKİYE’nin dört bir yanında Mobese kameralarına yansıyan kazalar "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde 24 saat boyunca kayıt altında olan Mobese kameraları, yaşanan kazalarda yürekleri ağza getirdi. İlginç kazalardan ilki Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşandı.

Ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu yokuşa giren vinç, frenleri patlayınca 4 aracı biçerek parçaladı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, yaya geçinde bekleyen bir kişinin ise son anda koşarak kazadan yara almadan kurtulması dikkatlerden kaçmadı.

Samsun'da ise kavşağa hızlı giren otomobil, ilk önce kavşaktaki otomobile daha sonra ise lambalarda bekleyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya metrelerce havalandıktan sonra yolda sürüklendi.

Malatya'da yaşanan kazada ise otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu minibüs, içindeki yolcularla birlikte yan yattı.

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