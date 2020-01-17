Bomba gibi patladı! Güngören'deki doğalgaz patlaması saniye saniye kamerada
İSTANBUL Güngören'de 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada anı kameralara anbean yansıdı.
Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.30 sıralarında doğal gaz
patlaması meydana geldi. Olayda dairedeki 1 kişi yaralandı.
Bomba gibi patladı!
Dairenin duvarı tamamen yıkılırken, sokak cam parçaları ve molozlarla doldu. Dairedeki patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairedeki doğal gaz patlaması meydana geliyor. Dairenin duvarı sokağa düşüyor.