Şenol Güneş'ten Karius'a üstü kapalı gönderme

Sunay Akın'ın bu fikrini değerlendiren Şenol Güneş, "Kaleci müzesi kur ama kötü kalecileri de koy mutlaka. Hep iyileri koyma. Artısı, eksisi var bu işin. Hep iyileri koyarsan iyinin kıymeti kalmaz. Eksik olanları koy. Mesela kötü gol yiyenler var. Manken gibi arkadaşlarımız var ama kötü gol yiyorlardı. Onları da koy." şeklinde konuştu.