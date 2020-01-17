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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibariyle onayladıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

Dev proje için harekete geçen hükümet bir önemli adım daha tamamladı.  Bakan Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Kurum ayrıca "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

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