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Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam

İSPANYA'nın Real Valladolid takımında son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a kulüp başkanı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi.

AA muhabirinin Enes Ünal ile yaptığı özel röportaja sürpriz bir şekilde konuk olan Ronaldo, son iki maçında 2'şer gol atan milli futbolcuya "gollere devam" diye seslendi.

"Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo, milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla gol" olduğunu vurguladı.

Brezilyalı Ronaldo, 2018 eylül ayında yüzde 51'ini satın aldığı Real Valladolid Kulübü'nde yatırımlarını artırarak 2019'da hisselerini yüzde 72,7'ye kadar çıkarmıştı.

Enes ise başkanı Ronaldo ile ilgili olarak "Gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi biri ve çok iyi bir başkan." değerlendirmesinde bulundu.

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