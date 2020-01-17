Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam

AA muhabirinin Enes Ünal ile yaptığı özel röportaja sürpriz bir şekilde konuk olan Ronaldo, son iki maçında 2'şer gol atan milli futbolcuya "gollere devam" diye seslendi.

"Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo, milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla gol" olduğunu vurguladı.

Brezilyalı Ronaldo, 2018 eylül ayında yüzde 51'ini satın aldığı Real Valladolid Kulübü'nde yatırımlarını artırarak 2019'da hisselerini yüzde 72,7'ye kadar çıkarmıştı.

Enes ise başkanı Ronaldo ile ilgili olarak "Gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi biri ve çok iyi bir başkan." değerlendirmesinde bulundu.