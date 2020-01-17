Hadi Özışık'tan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden 5 kadına çağrı

Demirtaş'ın tiyatro oyununa ilişkin konuşulanlara değinen Özışık, "Bu beş kadının dayanışma içinde terörü lanetlemesini istiyorum" dedi. Özışık şunları söyledi:

"Güzel bir dayanışma var diyorlar. 'Kadınların dayanışmasından korkmayalım' görüşleri hakim. O 5 kadın, bazı yerlerde 4 kadın diyorlar Pervin Buldan'ı dışarıda tutuyorlar. O 5 kadın çıksın bu terör örgütünü lanetlesin beraber. O tiyatroyu da avuçlarımı patlatırcasına alkışlarım. böyle bir şey yapabilirlerse müthiş bir şey olur. "