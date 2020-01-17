POLİTİKA

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna yorum: Mektup gizli açıklamam doğru olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine takdim ettiği mektubun içeriğiyle ilgili "Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz." dedi.

(Kanal İstanbul için İmamoğlu'nun mektubu) Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz.

Gündemde olan bir konu olması nedeniyle söyleyeyim. Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz. Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, örneğin yurtdışından şu kadar bir yeri var vs... Hanımefendinin burada yeri yok, yalan. CHP'liler buradan yer kapatıyor diye haberler de var. Bu da benim konum değil. Parası olan alabilir.

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