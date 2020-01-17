CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Kanal İstanbul'u destekliyor

Son günlerde Kanal İstanbul tartışması devam ederken CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün desteklediği konuşması ortaya çıktı.

Akgün konuşmasında, "İstanbul'da yeni bir kanala yeni bir boğaza olacaksa niye olmasın destekleriz. Ve bundan İstanbul'dan ziyade, İstanbul'un batısında oturan bizler için Büyükçekmece, Silivri'de oturanlar, yatırım yapanlar, arazisi olanlar istifade edecekler" ifadelerini kullandı.