Rusya'da havaalanına iniş yapan pilot yanlış piste indi

Olay, Moskova'da bulunan Domodedovo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Suhoy Superjet 100 yolcu uçağının pilotu yanlışlıkla yapımı devam eden 3'üncü uçak pistine indi. 99 yolcunun bulunduğu uçak, güvenli bir şekilde yapımı devam eden piste iniş yaptı. İniş yapana kadar hiç kimsenin durumu fark etmediği ve olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.