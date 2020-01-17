Cemevleri'ne ibadethane statüsü verilmesine vatandaşın görüşleri

Geçen pazartesi günü İBB Meclis toplantısında, cemevlerine bazı hizmetlerin ücretsiz verilmesi, oy birliğiyle kabul edilirken; CHP ve İYİ Parti'nin cemevlerine ibadethane statüsünü verilmesini içeren önergesi reddedilmişti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü konuşmasında ise "Cemevleri, bizim ibadethanelerimizdir, nokta." dedi. Biz de İnternethaber ekibi olarak "Sizce cemevlerine ibadethane statüsü verilmeli mi?" Diye vatandaşa mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik...