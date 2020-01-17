DÜNYA

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani namaz biter bitmez camiyi terk etti

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da kıldırdığı cuma namazında beklenmeyen bir olay yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, namaz biter bitmez camiyi terk etti.

En önde saf tutan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cuma namazının sonunda aniden kalktı. Ruhani, namaz sonrasında duaya kalmadan İmam Humeyni Musalla Camii'nden ayrıldı.

ATILAN SLOGANLAR NEDENİYLE...
Ruhani'nin aceleyle camiden ayrılması dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Ruhani'nin hükümet aleyhine atılan sloganlar nedeniyle camiyi terk ettiği yorumları yapıldı.

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