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Bir yanda gökkuşağı bir yanda kara bulutlar

İstanbul’da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur, beraberinde gökkuşağının oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluştururken bir yandan ise kara bulutların şehre doğru geldiği gözüktü.

İhlas Haber Ajansı

Sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur sonrası çıkan güneş gökkuşağının oluşmasına neden oldu. İstanbul semalarının manzarasını süsleyen gökkuşağı izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Küçükçekmece Gölü manzarasında oluşan gökkuşağı havadan çekilen görüntülerde kartpostallık kareler oluşturdu. Oluşan gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi. Kimi vatandaşlar gökkuşağını fark etmezken kimileri de İstanbul semalarında oluşan manzaranın keyfini çıkartarak o anları cep telefonları ile kaydetti. Şehrin üstüne gelen kara bulutlar ise havadan görüntülendi.

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