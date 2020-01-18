Bir yanda gökkuşağı bir yanda kara bulutlar

Sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur sonrası çıkan güneş gökkuşağının oluşmasına neden oldu. İstanbul semalarının manzarasını süsleyen gökkuşağı izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Küçükçekmece Gölü manzarasında oluşan gökkuşağı havadan çekilen görüntülerde kartpostallık kareler oluşturdu. Oluşan gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi. Kimi vatandaşlar gökkuşağını fark etmezken kimileri de İstanbul semalarında oluşan manzaranın keyfini çıkartarak o anları cep telefonları ile kaydetti. Şehrin üstüne gelen kara bulutlar ise havadan görüntülendi.