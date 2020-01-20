Ankara'da 66 kişi gözaltına alındı Adalet Yürüyüşü ile ilgilili

Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi gözaltına alındı...

Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemciler akşam saatlerinde tekrar serbest bırakılmaya başlandı.

Öğleden sonra başlayacak etkinliği engellemek için polis sabah saatlerinden itibaren Güvenpark'ı kapatarak önlem almıştı.

Metrodan çıktığı sırada kelepçelenerek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Melek Çetinkaya, "Ben bağrı yanan bir anneyim. 19 yaşındaki askeri öğrencilere müebbet verdiniz. Üç buçuk sene sustuk biz, bundan sonra susturamayacaksınız. Bu ülkeye adalet gelecek" şeklinde konuştu.

Melek Çetinkaya'nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Talha Çetinkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önce tutuklanmış ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne, "Adalet Yürüyüşü"nü aralarında oğlunun da bulunduğu müebbet alan askeri öğrenciler, hamile tutuklular, hapishanede bulunan çocuklar ve KHK ile işinden atılanlar için düzenlemek istediğini açıklamıştı.

Euronews'in haberine göre eyleme katılmak üzere Güvenpark'ta bulunan milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Twitter üzerinden, "Bugün Melek Çetinkaya’nın adalet için yapmak istediği yürüyüş sert polis baskısı ile engellendi!" açıklamasında bulundu. Gergerlioğlu ayrıca müdahale sırasında kendisinin de diğer göstericiler gibi darp edildiğini söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında eylemi takip etmek için olay yerinde bulunan gazeteci Büşra Taşkıran da vardı. Taşkıran, sağlık kontrolüne gittikleri sırada polis aracı içerisinde yaşanan gerginliğin görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.