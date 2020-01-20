Burhan Kuzu'dan bomba paylaşım: Bu hesaba göre 2020 yılı bolluk yılı olacak

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, dedelerimiz "7 yıl bolluk, 7 yıl darlık olur derdi. Bu hesaba göre 2020 bolluk yılı olacak" diyerek gündem yaratan açıklamaya imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yine kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Bu hesaba göre 2020 yılı bolluk yılı olacak"

"Dedelerimiz çocukluk yıllarımızda geçim derdini değerlendirirken '7 yıl bolluk 7 yıl darlık' olur derlerdi" diyen Burhan Kuzu, "2013 yılından önceki yedi yıl bolluk, bu tarihten sonraki yedi yılda darlık çekildi. Tabii ki bolluk-darlık göreceli bir kavram. Bu hesaba göre 2020 yılı bolluk yılı olacak" ifadelerini kullandı.