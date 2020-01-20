Dünyanın kitlendiği Berlin Konferansı'ndan çarpıcı kareler
LİBYA'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen Berlin Konferansı'ndan dikkat çeken kareler objektiflere yansıdı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.
Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.
Merkel, zirve sonrası yaptığı konuşmasında unları kaydetti: Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık.