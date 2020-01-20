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Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tabloda Osmanlı detayı

ALMANYA 'da düzenlenen Berlin Konferansı'na Türkiye'nin davet edilip, Yunanistan'ın edilmemesi Yunan Bakan Dışişleri Bakanı Dendias'ın içine oturdu. Dendias, İmroz Deniz Muharebesi'ni konu alan tabloyu Hafter'e gösterirken çekilen fotoğrafını paylaştı.

LİBYA 'da birçok ülkenin kuklalığına soyunan darbeci Halife Hafter, Almanya'nın başkenti Berlin'deki zirve öncesinde soluğu masaya davet edilmeyen Yunanistan'da almıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ziyarette çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, Yunan bakanın Hafter'e İmroz Deniz Muharebesi'ni konu alan bir tabloyu gösterdiği görülüyor. Yunanistan, deniz savaşında Osmanlı donanmasına karşı büyük bir zafer elde ettiklerini anlatmaya çalıştı.

Yunan'ın denize dökülüşü

Anadolu'da milli mücadele dönemi kahramanlıklarla, destanlarla doludur. Onlar arasında bilinen en büyük zaferlerden, bozgunlardan biri de Yunan askerlerinin denize dökülüşüdür.

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