Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'dan samimi pozlar

Dünya Berlin'de yapılan 11 ülkenin devlet başkanlarının bir araya geldiği Libya Konferansı'na kilitlendi.Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı sağlamayı amaçlayan zirve, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.Zirveye katılan 11 ülkenin devlet başkanı aile fotoğrafı çektirdi.