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Bayern Münih'ten gol yağmuru

Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, Hertha Berlin'e konuk oldu. Almanya şampiyonu, 2. yarıda etkin bir oyun sergileyerek Hertha Berlin'i 4-0 yendi.

Kış arasının ardından heyecanın yeniden başladığı Bundesliga'da, Bayern Münih; Hertha Berlin'i deplasmanda 4-0 yendi. İlk yarıda bekleneni veremeyen Bayern, 60'da Thomas Müller'in golüyle 1-0 öne geçti.

Eylül ayında kasık ameliyatı olan ve yeniden sahalara dönen Robert Lewandowski, 73. dakikada penaltıdan ağları havalandırırken; bu sezon 20. golünü attı.

Lewandowski'nin golünden 3 dakika sonra bu kez Thiago Alcantara süper bir şutla takımını 3-0 öne geçirdi. Maçta son sözü Ivan Perisic söyledi ve 84. dakikada Müller'in ortasını kafayla uzak köşeye gönderdi.

İlk sırada Leipzig
Cumartesi günü Union Berlin'i 3-1 yenen Leipzig, 40 puanla liderliğini sürdürürken; puanını 36'ya çıkaran Bayern Münih, 2. sıraya yükseldi. Cuma günü Schalke 04'e 2-0 yenilen Borussia Mönchengladbach ise 35 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Hertha Berlin ise haftayı 19 puanla 14. basamakta kapattı.

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