20 Ocak 2020 Altın fiyatları Gram ve çeyrek altın ne kadar?

20 Ocak 2020 altın fiyatları yine çok hareketli başladı. Uluslararası sıcak gelişmelerden dolayı altın günden güne yükselmeye devam ediyor. Nu nedenler günün en çok sorulan sorusu altın fiyatları ne kadar, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar soruları oluyor. İşte o soruların yanıt.

Altın fiyatları 20 Ocak Pazartesi günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor. Merak edilenler arasında ilk sırada ise çeyrek ve gram altın fiyatları yer alıyor. Hemen belirtelim ki fiyatlarda dikkat çeken bir hareketlilik yaşanmadı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları 20 Ocak Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe yatay yönlü seyirle başladı. 295 lira seviyesinden geçtiğimiz haftayı kapatan gram altın yeni haftaya da yakın değerler üzerinden başladı. Yani, gram altın bugün 295,82 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatlarında olduğu gibi bir önceki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın 470,88 lira ve 481,44 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

İşte saat 9:45 itibariyle altın fiyatları: