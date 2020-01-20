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Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında kimdir Acun yeni sevgilisine bakın

Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan bir isim var; Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya. 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi. Estetiksiz eski hali olay olan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?

Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi mi soruları magazin basınının son günlerdeki konusu. 21 yaşında olan ve Acun'un eski eşi Şeyma Şubası'ya olan benzerliği ile konuşan Ayça Çağla Altunkaya aslen Yalovalı. Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde görülmüş ve o zaman kafaları karıştırmıştı. Daha sonra Ayça Çağla Altunkaya ve Acun ikilisi Mikonos sokaklarında birlikte görülmüş ve aşk iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde Ayça Çağla Altunkaya'nın sık sık kameranın kadrajına girmesi ve Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'yı takip etmesi bu iddiaları güçledirdi. Peki Şeyma Şubaşı ile gülüşü bile çok benzeyen Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapar?  

Peki Ayça Çağla Altunkaya kimdir: 

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 21 yaşında.  Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.

Estetik yaptırdığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski halini gören ise şok oluyor. Şeyma Şubaşı'na çok benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski hali böyleymiş

Ufak tefek estetik müdahalelerle büyük bir değişim yaşayan Ayça Çağla'nın yüzü, yaş aldıkça daha da oturmuş.

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Şubaşı'na olan benzerliği ise sosyal medyanın dilinde. 

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