HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya için düzenlenen konferansa ilişkin, "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen Berlin Konferansıyla ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalar yaptı.

"Türkiye sürecin kilit aktörlerinden biri"

İbrahim Kalın, şunları kaydetti: Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir.

Kalın'ın ilgili paylaşımı şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın kitlendiği Berlin Konferansı'ndan çarpıcı kareler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Kuzu'dan bomba paylaşım: Bu hesaba göre 2020 yılı bolluk yılı olacak
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tabloda Osmanlı detayı
ABD'li fon şirketi Kanal İstanbul'un finansmanı üstlenmeye talip oldu
Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler dolandırmış Nedim Şener yazdı
Dolar yükseliş trendine geçti! 20 Ocak Pazartesi dolar ne kadar?
Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Asıl muhafazakar biziz, yıllar yılı değişmemek için direndik
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması
Kubilay Aka ihanet mesajları çıktı olay Miray Daner sözleri
Manchester Unitedlı Rashford sahalardan 1,5 ay uzak kalacak
Nikola Jokic'in 30 sayısı Nuggets'a yetmedi
Ankara'da 66 kişi gözaltına alındı Adalet Yürüyüşü ile ilgilili
Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman kılavuz yayınladı mı?
Yorumlar