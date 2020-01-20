Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya için düzenlenen konferansa ilişkin, "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen Berlin Konferansıyla ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalar yaptı.

"Türkiye sürecin kilit aktörlerinden biri"

İbrahim Kalın, şunları kaydetti: Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir.

Kalın'ın ilgili paylaşımı şöyle: