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Gökhan Gönül: Havlu atacak değiliz

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, 2-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.

Birlikte hareket edemediklerini kaydeden Gökhan, "2. yarının ilk haftası, liderle oynuyoruz, bu ligin çok koşan, beraber hareket eden takımına karşı puan farkını azaltmak ve 2. yarıda şampiyon olmak istediğimizi taraftarımıza hissettirmekti amacımız. Bazen sadece istemek yetmiyor. Takım olarak aynı şeyi isteyip, aynı hareket etmek gerekiyor. Bunu başaramadık." dedi.

''Havlu atacak değiliz''
Şampiyonluk yarışında havlu attıklarının doğru olmadığını belirten tecrübeli isim, "Beşiktaş takımıyız, bu haftada havlu atacak değiliz. Son haftaya kadar her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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