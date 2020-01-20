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Sevim Dağdelen Türkiye'ye nefret kustu Alman Bakan şaşırıp kaldı

ALMANYA 'da Libya'nın kaderi belirlenirken bir televizyon programına katılan Kürt kökenli Alman siyasetçi Sevim Dağdelen Türkiye'ye nefret kustu. Dağdelen, Türkiye'nin Libya'ya girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi Alman Bakan şaşkınlığını gizleyemedi.

Almanya'da siyasete yapan Türk ve Kürt kökenli bazı isimler, ülkelerinden bir Alman'dan daha fazla nefret edebiliyor. Türkiye düşmanlığında yarışan iki isim var. Biri Cem Özdemir diğeri de Sevim Dağdelen. Kürt kökenli siyasetçi Sevim Dağdelen, Berlin'de düzenlenen zirvenin ardından katıldığı canlı yayında Türkiye'yi yerden yere vurdu.

Türk askeri Libya'ya girmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a canlı yayında Türkiye'yi şikayet eden Dağdelen, Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi. "Libya'ya Türk askeri göndermek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyonu" diyen Dağdelen, Alman hükümetinin Erdoğan'ı durdurmasını istedi.

Alman Bakan şaşkınlığını gizleyemedi

Alman Bakan Maas, Sevim Dağdelen'in Türkiye'ye karşı bu nefret dolu sözlerini dinlerken şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu neyin nefreti

Sevim Dağdelen, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü YPG'nin paçavrasını Alman Meclis'inde açmıştı. Dağdelen, önceki hafta ise Almanya'da Türk okulları açma isteğine engel olacağını söylemişti.

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