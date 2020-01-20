Mesajlaşma uygulaması WhatsApp 5 milyar barajını geride bıraktı

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android mağazası Google Play'de 5 milyar indirilmeyi geride bıraktı.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen özelliği ile değil kırdığı rekor ile gündemde.

Android Police'te yer alan habere görei dünya genelinde 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip olan uygulama Andorid mağazası Google Play'de 5 milyar indirmeyi geride bıraktı.

Telefon üreticilerinin katkısı yadsınamaz

WhatsApp'ın 5 milyardan fazla indirilmesi kuşkusuz uygulamanın popülaritesine bağlı. Ancak bu başarıda bazı telefon üreticilerinin de payı var.

Zira uygulama bazı Samsung cihazlara önceden yüklü olarak geliyor ve bunun da indirme sayılarını etkilediğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz hafta Facebook 5 milyar barajını geçti

Ancak WhatsApp, Google Play Store’da ilk defa 5 milyar indirilme barajını geçen uygulama değil. Geçtiğimiz haftalarda Facebook bu barajı aşarak, Google uygulaması olmayan ve bu indirme rakamına ulaşan ilk uygulama olmuştu.