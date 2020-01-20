YKS başvurusu 2020 ne zaman ÖSYM YKS sınav tarihi

2020 yılında üniversite sınavı yani YKS ne zaman yapılacak, YKS başvuruları ne zaman başlayacak soruları gündemde. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak. YKS sınavı ise 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. YKS sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Üniversiteye girmek için gün sayan öğrencilerin gündeminde YKS başvuru tarihleri ve YKS sınav tarihleri var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. Üniversite hayatlarına başlayacak öğrenciler için kritik bir viraj olan YKS için de geri sayım başladı. YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihleri…

YKS ne zaman:

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

DGS sınavı ne zaman:

5 Temmuz’da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları ise 29 Temmuz’da açıklanacak.

KPSS başvuruları ne zaman:

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül’de ilan edilecek.

ALES ne zaman:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs’ta, ALES/2 20 Eylül’de, ALES/3 9 Kasım’da yapılacak. Sınavların sonuçları ise sırasıyla 28 Mayıs, 15 Ekim ve 24 Aralık’ta açıklanacak.