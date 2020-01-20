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Samsung 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı

Güney Kore menşeli teknoloji devi Samsung, Hindistan'a 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Hindistan'a 500 milyon dolar (bugünkü kur ile yaklaşık  2.94 milyar TL) yatırım yapacağını açıkladı. 

Şirketten yapılan açıklamada bu yatırım kapsamında Yeni Delhi'ye bir fabrika kurulacağı, söz konusu fabrikada akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için ekran üretimi yapılacağı bilgisine yer verildi. 

Techcrunch'ta yer alan habere göre, bu Samsung'un Hindistan'a yaptığı ilk büyük ölçekli yatırım değil.

Güney Koreli firma 2018 yılında Hindistan'ın Noida kentine 700 milyon dolar değerinde bir yatırım yapmıştı. 

En büyük telefon üretim tesisi Hindistan'da 
  
Bu kente kurulan fabrika ise dünyanın en büyük telefon üretim tesisi unvanının sahibi olmuştu. Samsung'un söz konusu yatırımı Hindistan'daki pazar payını genişletmek için yaptığı belirtiliyor. 

Hindistan'da en çok satan ikinci telefon markası
  
Samsung dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da en çok telefon satan ikinci şirket konumunda. 
  
Samsung'un son sekiz çeyrektir pazardaki liderliğini koruyan Çin merkezli Xiaomi'yi geride bırakıp bırakamayacağını ise zaman gösterecek.  

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