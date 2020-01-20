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Sahaya inen yamaç paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK'te oynanan bir futbol müsabakasında sahaya inen paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi.

Olay; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Bilecik 1. Amatör Lig 15. haftasında Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor- 1299 Bilecik Kulübü müsabakasının ilk yarının bitiş düdüğünün hemen ardından taraftar, sporcular ve hakemler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Yamaç paraşütü ile uçuşta olan Hakan Kırlı hakemin ilk yarıyı sona erdiren düdüğü sonrası seyircilere şov yaparak sahaya indi. Soyunma odasına gitmekte olan sporcular ve hakemler bu güzel anı hayretle izlerken, orta hakem hızla sahaya inen yamaç paraşütçüsü Hakan Kırlı'nın yanına giderek kırmızı kartını gösterdi. Tüm seyirciler hakemi ve yamaç paraşütçüsünü ayakta alkışladılar.

Osmaneli, belki de dünyada ilk kez bir orta hakemin yamaç paraşütçüsünü kırmızı kart vermesine şahit oldu.

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