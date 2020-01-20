Bugün gelen kar yolları kapattı! Meteoroloji 15 gün sürecek diyor

Çatalca ve Silivri'de kar yağışı : Çatalca ve Silivri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yağışa anında müdahale eden İBB ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Şehir genelinde kuzeyli rüzgarlar alçak tabanlı bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıkların da gerçeğinden 3-4 derece daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.