Bugün gelen kar yolları kapattı! Meteoroloji 15 gün sürecek diyor
İSTANBUL'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı başladı. Yurdun iç kesimlerinde de yoğun kardan yollar kapanıyor. Meteoroloji bu soğuk hava yağışların Şubat ayına kadar devam edeceğini bildiriyor.
Yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Türkiye’nin büyük kısmında hava sıcaklıkları düşüşe geçerken kar ve yağmur yağışı da etkili olmaya başlıyor. Yurdun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar kapanmaya başladı. İstanbul'un ise Silivri ve Çatalca bölgelerinden kar yağışı haberleri geliyor. Peki bu kar yağışı ne zaman etkili olacak, bugün hangi illerde kar var. İşte meteorolojinin geçtiği verilerle haftanın hava durumu raporu:
Bu kez uzun sürecek: Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası tahminlere göre şubat ayının ilk haftalarına kadar etkili olacak. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında düştü. Bugün Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı uyarısı verilen iller şunlar : Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Ankara, Çorum, Kırşehir, Amasya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Karaman, Kırşehir, Malatya, Maraş, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt.
Yollar kapanıyor : Kar yağışının etkili olduğu illerde ulaşımda sıkıntılar başladı. Bir çok ilin ilçeleri ve köyleri ile yolu kapandı. İşte Ajansın geçtiği veriler:
*Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 483 köye ulaşım sağlanamıyor.
*Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 119 yerleşim biriminin yolu kapandı.
*Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
* Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 73 köy yolu kapandı.
Çatalca ve Silivri'de kar yağışı : Çatalca ve Silivri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yağışa anında müdahale eden İBB ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
Şehir genelinde kuzeyli rüzgarlar alçak tabanlı bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıkların da gerçeğinden 3-4 derece daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.