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Eşi benzeri görülmemiş olay! Oteli kaynar su bastı ölenler var

RUSYA'da bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Bir otelin yanından geçen sıcak su borusunun patlaması sonucu kaynar su altında kalan 5 kişi öldü.

Rusya’nın Perm şehrinde otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otel kaynar suyla dolmaya başladı.

Etrafa taşan sudan çok sayıda kişi etkilenirken otel de sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler yönlendirilirken, hattan gelen su kesildi.

Otele girildiğinde kaynar suyun altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 5’e çıktı.

3 kişinin tedavilerine devam edildiği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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