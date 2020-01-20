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5 günlük 20 - 24 Ocak meteoroloji hava durumu tahmini

İSTANBUL için beklenen kar yağışı bu hafta görülecek. Ankara, Konya, Kayseri başta olmak üzere 21 ilde de bugün kar yağışı var. Bu kez kar ve soğuklar şubat ayına kadar kalacak.

Yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Türkiye’nin büyük kısmında hava sıcaklıkları düşüşe geçerken kar ve yağmur yağışı da etkili olmaya başlıyor. Meteorolojinin yayınladığı rapora göre İstanbul da bu hafta kar yağışı alacak. Peki bu kar yağışı ne zaman etkili olacak, bugün hangi illerde kar var. İşte meteorolojinin geçtiği verilerle haftanın hava durumu raporu:

Bu kez uzun sürecek: Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası tahminlere göre şubat ayının ilk haftalarına kadar etkili olacak. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında düştü. Bugün Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı uyarısı verilen iller şunlar : Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Ankara, Çorum, Kırşehir, Amasya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Karaman, Kırşehir, Malatya, Maraş, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt. 

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? : İstanbul'un merkezinde henüz kar yağışı görünmüyor. Ancak bu sabah Silivri'de etkili olan kar yağışı ile her taraf kısa sürede beyaza büründü. İstanbul'un merkez ilçelerinde ise gece yarısından sonra kar yağma ihtimali bulunuyor. Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre perşembe ve cuma günü de kar bekleniyor. Küresel tahmin sistemleri İstanbul’a kar yağma ihtimalini %85 olarak yayınladı.

5 günlük haritalı hava durumu tahmini şöyle:





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