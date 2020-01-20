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Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı! İhtiyat akçesi kararı

Merkez Bankası, (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Merkez Bankası, (Son yıl karından ayrılan hariç) birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı. İki gündem maddesi bulunan Genel Kurul'da, açılışın ardından toplantı başkanlığı oluşturuldu.

İhtiyat akçesinin dağıtılması kararı

Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Merkez Bankası, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamını kara katarak dağıtacak.

İhtiyat akçesi nedir?

Yedek akçe ya da yaygın bilinen adıyla “ihtiyat akçesi” TCMB’nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor.

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