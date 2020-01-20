Ekrem İmamoğlu sert çıktı: Davayı da açacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul itirazlarını sürdürerek, "Bu ülkede 100 bin insan dava açsın Kanal İstanbul'u yapabilecek bir babayiğit yok. Ben plana itirazımı yaptım, herkesi de itiraza çağırdım. Davayı da açacağım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, T24 yazarları ve yöneticileriyle buluşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Yazarların Kanal İstanbul'la ilgilili sorusuna İmamoğlu'nun yanıtı dikkat çekti:

"Kanal İstanbul'a itiraz için kepçe vurulması beklenmesin"

"İş dünyasından, üniversite dünyasından, toplumun her kesiminden hiç kimse Kanal İstanbul'a karşı çıkmak için kepçe vurulmasını beklemesin. ÇED raporlarına karşı dilekçe versinler, halen askıda olan plana itiraz etsinler, dava açsınlar. Kepçeden önce birçok kanuni hakları var. Bu ülkede 100 bin insan dava açsın Kanal İstanbul'u yapabilecek bir babayiğit yok. Ben plana itirazımı yaptım, herkesi de itiraza çağırdım. Davayı da açacağım. Bunları vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak da yapıyorum."

"İSO, İTO, MÜSİAD ve üniversite nerede?"

"Şu anda Kanal İstanbul'u ciddiye alması gereken kurumlar ciddiye almıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) nerede? Ve MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) nerede? Ben MÜSİAD'ı ziyaret için beş defa talepte bulundum, geri dönüş yapmadılar. İTO, İSO, MÜSİAD, bunların yönetimleri iktidar baskısıyla seçilmiş yönetimler. Ve üniversiteler, devlet üniversitelerinden bana tek rektör geldi, çünkü Büyükşehir Belediyesi ile bir işi vardı. Bu ülkenin üniversiteleri Kanal İstanbul ile ilgili tek cümle konuşmadılar."

"Mektuba cevap bekliyoruz"

"Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiğimiz mektup ikili ilişki üzerinde yazılmış bir mektup değil. İçeriği konusundaki cevap için bir süre beklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tüm iyi niyetimizle bir cevap bekliyoruz, çok da sürmez çağırır bizi diye düşünüyoruz."