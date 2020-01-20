Ceren Özdemir davasında katil zanlısı Özgür Arduç hakkında karar verildi

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, bazı illerin baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Katil zanlısı Özgür Arduç: Deli olmam için ne yapmam gerek

Katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu okunarak dava dosyasına eklendi. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.

Yeni rapor talebine ret

Sanık Arduç'un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti, oy birliği ile reddedip, mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

En ağır cezayı almasını talep ediyoruz

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Sanığın bu kadar mahkemeden talepte bulunması normal değil" derken, Anne Güfer ve kızı Gizem Özdemir de, "Sanık kaçmaya çalışıyor akıl sağlığı ile ilgili talebini reddediyorum. Onun en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

'Bıçak görevini yaptı' sorusuna yanıt vermedi

Duruşmada Özdemir ailesinin avukatları, sanığın daha önceki polis sorgusunda 'bıçak görevini yaptı' ifadesini sordu. Sanık Özgür Arduç bu soruya, "Siz beni dinlemiyorsunuz, ben sizi niye dinleyeyim" yanıtını verdi. Sanık ayrıca avukatların, "Sakal tıraşı, hamam ve otel parasını nerden buldun" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Savcılık mütalaasının okunmasının ardından söz alan Arduç, rapora tepki göstererek, "Raporu kendi kafalarına göre yazıp, çizmişler" dedi. Mahkeme hakimi, ara verdiği duruşmada, sanığa son sözü olup, olmadığını sordu. Sanık Arduç da "Yok" yanıtını verdi.

İndirim yapılmadı

Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanık Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirime gitmediği karar, duruşma salonunda alkışlandı.

Öte yandan, sanık Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Ceren'in ailesi adliyede

Duruşmaya katılmak için Ceren Özdemir'in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir de sabah Ordu Adliyesi'ne geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ceren Özdemir için adalet' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Akıl sağlığı tam çıktı

Öte yandan, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporunun okunarak, dava dosyasına konulması bekleniyor. Arduç’un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denilmişti:

"Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi"

Katil zanlısı ilk duruşmada "Beni çıkarmayın ben çıkınca yine öldürürüm" demişti.

Katil zanlısı Arduç, ilk duruşmadaki sorgusunda olay anını anlatıp, akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" demişti.