HABER /  POLİTİKA

28 Haziran'da erken seçim mi var? Kulisleri hareketlendiren paylaşım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın “28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?” sorusu siyaset kulislerini hareketlendirdi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da erken seçim iddialarının konuşulduğunu belirterek, tarih için 'Bizim için fark etmez' diye konuştu.

AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ, 2021 Mayıs ayında erken seçim olacağını öne sürmüştü. Erken seçim iddialarına Ankara'yı hareketlendiren bir yenisi eklendi.

Türkkan tarih verdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan Twitter'dan, “28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?” diye sorunca erken seçim yeniden gündeme oturdu.

SP lideri resti çekti: Bize farketmez

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun da, “Bazıları ‘haziranın sonu temmuz başı’ diyor. Bazıları ‘o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim’ diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz.” demesi dikkat çekti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bugün 21 ilde kar var! 23 - 24 Ocak'ta çok etkili olacak İstanbul'da listede Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ceren Özdemir davasında katil zanlısı Özgür Arduç hakkında karar verildi
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı! İhtiyat akçesi kararı
Selahattin Demirtaş'tan tiyatro tartışmalarına çok sert tepki
Sevim Dağdelen Türkiye'ye nefret kustu Alman Bakan şaşırıp kaldı
Cumhuriyet gazetesinin 'Damat işi biliyor' haberi! Berat Albayrak'tan sert sözler
İngiltere'den darbeci Sisi'ye büyük şok! Londra ziyaretinde tutuklansın talebi
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor gol yollarında Avrupa'nın devleriyle yarışıyor
Eşi benzeri görülmemiş olay! Oteli kaynar su bastı ölenler var
5 günlük 20 - 24 Ocak meteoroloji hava durumu tahmini
Trabzonspor'a Chelsea'dan yardımcı antrenör
Ekrem İmamoğlu sert çıktı: Davayı da açacağım
YKS başvurusu 2020 ne zaman ÖSYM YKS sınav tarihi
Yorumlar 13 yorum