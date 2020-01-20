28 Haziran'da erken seçim mi var? Kulisleri hareketlendiren paylaşım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın “28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?” sorusu siyaset kulislerini hareketlendirdi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da erken seçim iddialarının konuşulduğunu belirterek, tarih için 'Bizim için fark etmez' diye konuştu.

AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ, 2021 Mayıs ayında erken seçim olacağını öne sürmüştü. Erken seçim iddialarına Ankara'yı hareketlendiren bir yenisi eklendi.

Türkkan tarih verdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan Twitter'dan, “28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?” diye sorunca erken seçim yeniden gündeme oturdu.

28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih? — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) January 19, 2020

SP lideri resti çekti: Bize farketmez

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun da, “Bazıları ‘haziranın sonu temmuz başı’ diyor. Bazıları ‘o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim’ diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz.” demesi dikkat çekti.