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Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Başakşehir, kadrosunda düşünmediği Tunay Torun ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı.

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